"اللص النائم" غلبه النعاس أثناء عملية السرقة

المصدر: البيان

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في واقعة غريبة تم القبض على لص أثناء نومه داخل بيت حاول سرقته لكن النعاس غلبه.

فقد تمكن أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر، من ضبط لص داخل منزلهم أثناء نومه في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل، بعد أن غلبه النعاس أثناء السرقة.

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، مدير إشارة من قسم الأقصر، بناء على بلاغ من صاحب منزل، يُفيد ضبط لص 30 عامًا، نائمًا في فراشه بعد أن غلبهُ النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل وفق صحيفة الأخبار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة.