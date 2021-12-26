صور غريبة لشبح تفزع سكان هذه الدولة

المصدر: البيان

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تكثر القصص والحكايات عن الأشباح، خاصة في الأماكن الظلماء فهل شاهدت شبحاً ذات مرة؟

في واقعة غريبة من نوعها انتشرت مجموعة من الصور الغامضة في أحد الشوارع السكنية الهادئة مما أدى إلى فزع كثيرون على مواقع التواصل ببريطانيا يعتقدون أنه «شبح» يتجول بالشوارع.

وحسبما ذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أنه لفت انتباه الكثير من الأشخاص تحرك هذا الشيء الغامض لأعلى ولأسفل دون مبرر منطقي وفق أخبار اليوم.

واستطاعت إحدى السيدات توثيق هذا الشيء الغامض الذي ظهر في صورة ضوء مرئي بكاميرا هاتفها، مؤكدة: «هذا شبح لا محال غير ذلك».

من جانبه، علق كريس رومر، رئيس جمعية الدراسات العلمية للظواهر النادرة على الصور بأنها أفضل مشهد لعام 2021.

ونوه بأنه من المحتمل ألا يكون شبح كما صدق الكثيرون، وإنما في الواقع ربما يكون شخصا يحمل هاتفا محمولا مع إضاءة.

ولكن الأم التي التقطت الصور نوهت بأنها شعرت بالحيرة على الرغم من ادعائها أنها لا تؤمن بالأشياء الخارقة مثل الأشباح.

وأضافت: «الذي رأيتموه في الصور يبدو كأنه نصف إنسان، وينتهي على شكل كرة، وقد يكون لها تفسيرًا طبيعيًا ، لكن لا يمكنني القول بشكل قاطع دون مزيد من الاستكشاف».