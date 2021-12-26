فيديو..كلاب ضالة تهاجم طفلاً بالسعودية

المصدر: البيان

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هاجمت كلاب ضالة طفلاً في منطقة الطائف بالمملكة العربية السعودية وكادت تفتك به.

وانتشر مقطع فيديو لكلاب شاردة هاجمت الطفل أمام منزله.

ووجه حسين آل فايع، نائب أمين محافظة الطائف بالتخلص من مجموعة الكلاب هذه، بحسب مانقلته صحيفة "سبق".

وانتشرالفيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السعوديةالذي وثق تعرض طفل لملاحقة ومهاجمة من قبل عدد من الكلاب الضالة أمام منزله.

وبين مقطع الفيديو أن الطفل كان في الشارع المقابل لمنزله، بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، حين لاحظته الكلاب الضالة وهجمت عليه، في حين أنه استطاع الركض والهروب سريعاً.

وقبل ذلك تعرض طفل سعودي في محافظة تبوك إلى هجوم مروعحيث وثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منها لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل وفق صحيفة سبق.

كما أعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقاً على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظاً على أرواح أطفالهم.

وكانت خمسة كلاب ضالة افترست طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة، وعلى الفور تمكَّن الحضور من طرد الكلاب إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.