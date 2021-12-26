السعودية.. القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار على رادار "ساهر"

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة منطقة عسير في السعودية، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشر الفيديو في مواقع التواصل، في محافظة الأمواه جنوبي المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره".

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن "إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة".

وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.