"أقوى امرأة في العالم" الإيرانية جيتي موسوي تحطم رقمها القياسي بسحب الشاحنات.. فيديو

المصدر: البيان

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نجحت الإيرانية جيتي موسوي، الملقبة بـ"أقوى امرأة في العالم"، في تبريز الأربعاء الماضي في تحطيم رقمها القياسي السابق عن فئة سحب شاحنة.

وبحضور أصدقائها وأقاربها، سحبت موسوي شاحنة تزن 17.200 كيلوغرام لمسافة 41 مترا خلال زمن وقدره 1:31 دقيقة، لتكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسمها في العام 2019، حينها سحبت شاحنة تزن 12.380 كيلو غراما لمسافة 30 مترا.

وفي معرض حديثها عن إنجازها الكبير، قالت موسوي: "أنا ممتنة للغاية لما قمت به. لا أود إظهار قوتي، ما أريد قوله إنه في حال رغب المرء بشيء ما وسعى لتحقيقه فإنه سينال مبتغاه، حتى لو كان الشخص انثى .الجميع قادر على ذلك".

ويُعتبر ما حققته موسوي رقما قياسيا عالميا غير رسمي نظرا لأنه غير معترف به من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي لم يكن هناك ممثلون عنها أثناء تنفيذ المحاولة، لأن موسوي لم تكن تمتلك المال الكافي لتسجيل رقمها القياسي.

ووفقا لرئيس لجنة "أقوى شخص" في تبريز بمقاطعة أذربيجان الشرقية، سُجّل الرقم القياسي الذي حققته موسوي من خلال سحب شاحنة بوزن 17 طنا على سطح مستو، ما يجعلها أول شخص ينجز هذا العمل الفذ.

وسيسلّم علي رضائي، المسؤول عن السجلات الوطنية الإيرانية في وزارة الرياضة والشباب الإيرانية، موسوي وثائقَ رسمية لتُسجّل في السجلات الوطنية الإيرانية خلال الأسابيع المقبلة، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تسجيل رقمها القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفق منصة "ربتلي" الروسية.