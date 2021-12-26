لا تعبث مع الإنسان الآلي «أميكا»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

من القدرات المذهلة التي كشفها مقطع فيديو للإنسان الآلي، «أميكا»، تمت مشاركته على موقع «يوتيوب»، هي قدرته على الدفاع عن مجاله الشخصي. ويظهر مقطع فيديو نشرته «ديلي ميل» البريطانية، يد أحد الباحثين وهي تمتد لتنكز أنفه، فيرد الإنسان الآلي ممسكاً بيد الباحث ومبعداً إياها عنه، وكأنه يحذره «لا تعبث معي». الإنسان الآلي «أميكا» من صنع الشركة البريطانية «انجينييرد أرتس» يشبه إلى حد كبير الروبوت من فيلم الممثل الأمريكي، ويل سميث، المرعب «أنا روبوت».

وحتى الآن، لم تكشف الشركة، ومقرها كورنوال، عن تكلفة صنع الإنسان الآلي لأنه لا يزال قيد التطوير، لكنها تأمل في أن يقدم للناس لمحة من المستقبل لأنه «يمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي». وقالت الشركة التي تأسست عام 2005 على موقعها: «تم تصميم أميكا خصيصاً كمنصة لتطوير تقنيات للتفاعل بين الإنسان والروبوت».