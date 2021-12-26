أقوى تلسكوب في العالم لاستكشاف أقدم المجرات

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

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انطلق تلسكوب «جيمس ويب سبيس» أقوى تلسكوب، تم بناؤه على الإطلاق، في الفضاء أمس، لاستكشاف أقدم المجرات في الكون.

وتم بناء التلسكوب بشكل مشترك من قبل هيئات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وتم التخطيط لعملية الإطلاق منذ عقود.

وسيبحث التلسكوب، المصمم للرد عن أسئلة حول الكون، فيما حدث قبل أكثر من أي وقت مضى، 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.

وتم إطلاقه من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية الأوروبية «كورو» في «غويانا الفرنسية» على متن مركبة الإطلاق «اريان»، في رحلة تستمر أربعة أسابيع، للوصول إلى مداره المستهدف، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر.

وتم بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة، على الموقع الالكتروني لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا».

ومن المتوقع صدور البيانات والصور الأولى الواردة من التلسكوب، قبل الصيف. وفي عملية الإطلاق، حددت ناسا 344 نقطة حرجة، في المهمة، التي هددت الإطلاق المقرر للتلسكوب.