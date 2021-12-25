للمرة الثانية في أسبوع.. مشهد الحمير المسلوخة يثير الرعب في مصر

المصدر: البيان

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شهدت إحدى القرى المصرية في محافظة الغربية عثور الأهالي على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ الجلد وقد أخذ منها الجلود والآذان والذيول، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطرى لمعاينة الحادثة وتم دفن الحمير.

وكان أهالي القرية قد عثروا أيضا خلال الأيام الماضية على 20 حمارا مسلوخا ومذبوحا بنفس الطريقة.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا فوجئوا بالعثور على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخا ومسروقا منها الجلود والآذان والذيول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مدير عام الطب البيطري بالغربية، حاتم أنور، إن أهالي إحدى قرى مركز طنطا اليوم عثروا على هذه الحمير المذبوحة والمسلوخة جلودها، لافتا أن المعاينة التي قامت بها مديرية الطب البيطري في واقعة مصرف قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا، أثبتت أخذ الجلود والآذان والذيول للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.

ومع هذه الحادثة يصل إجمالي الحمير إلى 33 حمارا هذا الشهر.