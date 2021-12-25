إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" عبر صاروخ "أريان 5"

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق الصاروخ "أريان 5" السبت عند الساعة 12,20 بتوقيت غرينيتش من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية حاملا إلى الفضاء التلسكوب "جيمس ويب"، وهي أداة من شأنها إحداث ثورة في مجال مراقبة الكون، وفق صحافي من وكالة فرانس برس في المكان.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة 27 دقيقة، قبل انفصال التلسكوب الذي سيوضع على مسار مداره النهائي على بعد حوالى 1,5 مليون كيلومتر من الأرض. ومن شأن التلسكوب الذي طورته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع نظيرتيها الأوروبية والكندية، أن يتيح مراقبة أولى المجرات التي ظهرت بعد الانفجار العظيم والتعمّق في فهم كيفية تشكّل النجوم ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.