هذا ما فعلته المانجو شديدة الاستواء ببغاوات أستراليا

المصدر: البيان

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كشف طبيب بيطري أسترالي، الأسبوع الماضي، أن عددا من الببغاوات ذات الأجنحة الحمراء جاءت إلى المستشفى وهي في حالة سكر تام، وذلك بعد تناولها فاكهة المانجو المخمرة، أي شديدة الاستواء، والتي تحتوي على مادة الإيثانول الكحولية.

وأشار الطبيب البيطري إلى أن الببغاوات، التي تصل المشفى تعد محظوظة، حيث يموت الكثير منها قبل وصولها لتلقي العلاج، بحسب موقع "إم إس إن" الإخباري.

ووضح الطبيب أن سبب الموت يعود إلى سوء التغذية التي يمر بها الببغاء من جهة، ومن جهة أخرى إلى حالة السكر التام التي يكون عليها الطائر، حيث يقوم بالتحليق وغالبا ما يصطدم بالنوافذ وبالتالي يسقط على الأرض ليتلقفه قط جائع أو أي نوع آخر من الحيوانات المفترسة.

وأضاف الموقع أن عيادة بروم البيطرية ما تزال تبحث في ما إذا كان التسمم بالإيثانول، هو المسؤول الرئيسي عن موت هذه الطيور أو أن شيئا آخر قد يكون السبب في نهاية حياة هذه الببغاوات، فيما نوهت العيادة إلى أن المانجو المخمر ليس ضارا للإنسان، فمن غير المحتمل أن يأكل البشر المانجو التي وصلت إلى تلك الدرجة الشديدة من الاستواء.