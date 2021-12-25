الصين ترسل إلى الفضاء قمرين صناعيين من طراز "شيان 12"

المصدر: البيان

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أطلقت الصين بنجاح، يوم أول أمس الخميس، صاروخاً من طراز "لونغ مارش ـ 7 إيه" حاملاً إلى الفضاء قمرين صناعيين من طراز "شيان 12" مخصصين لأغراض التجارب والبحوث.

وانطلق الصاروخ في الساعة 18:12 بتوقيت بكين، من موقع "وينشينغ" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينات الجنوبية، حاملاً القمرين الصناعيين "شيان 12 01" و"شيان 12 02" إلى المدار المقرر لهما.

وتُعد عملية إطلاق القمرين الصناعيين "شيان 12" المهمة رقم 402 للصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، بحسب "يورونيوز".

جدير بالذكر أن المهمة رقم 401 لسلسلة الصواريخ الصينية الحاملة من طراز "لونغ مارش"، والتي تمّت في منتصف الشهر الجاري، كانت عملية إطلاق قمر صناعي لنقل البيانات إلى المدار، وانطلق الصاروخ من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، حيث ذكرت حينها وكالة الأنباء الوطنية"شينخوا" أنه تمّ إطلاق القمر "تيانليان II-02" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي".