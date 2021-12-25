هرولة فرخ البومة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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تبدو بومة المزرعة في عجلة من أمرها وهي تهرول وسط الحقول في هذه الصورة التي التقطتها كاميرا المصورة هاني هيري، في برابانت بهولندا أخيراً. وبعد التقدم بعض الخطى، فإن البومة ستبسط جناحيها وتنطلق في الجري، كما تعلمنا المصورة هيري.

ففرخ البوم يتعلم الطيران، وكان يفرك عضلاته في تلك اللحظات.

وأوضحت هيري البالغة من العمر 64 عاماً: «كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها بومة تركض بهذه الطريقة، لقد استمتعت بالمشهد حقاً».

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن المصورة قولها إن فرخ البومة الصغير كان كذلك يهرول وراء أمه وينتظر تناول فأر على العشاء. وانتظرت المصورة بصبر على بعد 5 -6 أمتار منهما حتى لا تخيفهما ولكي تلتقط سلوكهما الطبيعي.

ومنذ نشر الصورة تمت مشاركتها من قبل ملايين الأشخاص حول العالم وتم تعديلها لإنشاء صور مرحة.

وفي العادة، تقوم البومة برحلتها الأولى بعمر 10 أسابيع، وقبل ذلك تستعد للطيران عبر عملية التجربة والخطأ وتعرض حركات غير عادية، مثل تلك الموجودة في الصورة.

وقد علق أحدهم صانعي ميم على الصورة قائلاً: «أنا في الخامسة من عمري اركض لألقي التحية على أبي عندما يعود من العمل»، وقد قام آخر بتسليح البومة بسيف ودرع، فبدت كما لو أنها في ميدان المعركة.

وقالت هيري: «إن شخصين قالا لها إنها صورة غير عادية وظريفة لفرخ سائر شجاع».