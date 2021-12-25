إيلون ماسك: ربما أنا صيني جزئياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أثار رجل صيني جدلاً كبيراً على الإنترنت بسبب تشابهه المذهل مع إيلون ماسك، حيث أُخطر الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» و«سبيس إكس» بسرعة من قبل مستخدمي الإنترنت، وفق موقع «روسيا اليوم».

وظهر مقطع فيديو لرجل مجهول يقف بجوار سيارة فاخرة - وإن لم تكن سيارة «تسلا» - لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكنه انتشر على الفور تقريباً في مكان آخر على الويب.

واستمر المستخدمون في مشاركة المقطع ولقطات الشاشة منه، واصفين نجمه بإيلون ماسك الصيني أو «Yi Long Musk».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن أغنى رجل في العالم على «تويتر» أنه سيدفع ضرائب قياسية بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021، ونشر شخص ما صورة «توأمه» الصيني في التعليقات.

ولم يمر دون أن يلاحظه ماسك، الذي رد على الصورة بقوله: «ربما أنا صيني جزئياً».

ووُلد رجل الأعمال البالغ من العمر 50 عاماً في بريتوريا جنوب أفريقيا، لأب من جنوب أفريقيا وأم كندية. ويحمل حالياً الجنسية الأمريكية والكندية والجنوبية أفريقية.

وكان ماسك يقول بعض الأشياء اللطيفة عن الصين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك وصف البلاد بأنها «رائدة عالمية في مجال الرقمنة» والإشادة بصناعة السيارات المحلية. ووعد في أواخر سبتمبر: «ستواصل تسلا توسيع استثماراتنا وجهود البحث والتطوير في الصين».