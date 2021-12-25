الهواتف تحذّر من زلزال

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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بدأ ما يقرب من نصف مليون هاتف، في اللحظات التي سبقت وقوع زلزال، بقوة 6.2 درجات مئوية، على الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، بالرنين.

وتمكن نظام إنذار مبكر تديره هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من إرسال تحذيرات، قبل أن تبدأ الأرض في الاهتزاز، مما أعطى سكان المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة وقتاً حيوياً للاختباء.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الزلزال تسبب في هزة كبيرة، ولكن الأضرار كانت طفيفة في مقاطعة همبولت على بعد حوالي 210 أميال شمال غرب سان فرانسيسكو.

ونقلت عن منسق النظام، روبرت دي غروت، في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوله: «وصلنا بعض التقارير من أشخاص تلقوا تحذيراً يصل إلى 10 ثوانٍ قبل الشعور بالهزة».

ويصدر «شايك ألرت» تحذيرات عبر سلسلة من الوكالات والتطبيقات بما في ذلك تطبيق «ماي شايك» وأنظمة إنذار الطوارئ اللاسلكية ونظام التشغيل «أندرويد» المدعوم من غوغل.