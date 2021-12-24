إحباط محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية بمطار القاهرة

المصدر: البيان

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أحبطت الإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار العاصمة المصرية القاهرة محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية.

فأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على 9 طرود أنتيكات مصدرة إلى الكويت، بجمرك "مصر للطيران"، تبين وجود عدد من الشبابيك النحاسية مختلفة المقاسات ومجموعة من الأواني الزجاجية وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك في أثريتهم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه بالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية، أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.