فيديو .. السعودية .. القبض على شخص سرق مصوغات ذهبية من أحد المنازل

المصدر: البيان

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صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف، بالمملكة العربية السعودية بأن الجهات الأمنية تمكنت من استرداد مصوغات ذهبية مسروقة من أحد المنازل في محافظة دومة الجندل والقبض على سارقها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة وفق صحيفة عكاظ.