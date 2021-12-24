الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، أمس الخميس، عن أول صورة لطفلتهما "ليليبت ‏ديانا"، التي رزقا بها في شهر يونيو الماضي.‏

وجاء أول ظهور لابنة هاري وميغان في بطاقتهما السنوية الخاصة بالكريسماس، والتي يظهر فيها أيضا نجلهما الأول "آرتشي".

وتظهر ميغان ماركل وهي ترفع ابنتها، ليليبت، في الهواء بكلتا يديها، بينما تظهر عليهما علامات السعادة البالغة، ويشاركهما اللحظة الأمير هاري وآرتشي، وارتدوا جميعا ملابس "كاجوال".

والتقطت الصورة المميزة خارج منزل الأمير هاري وميغان ماركل في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، حيث يستقران بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية.

وكتب الزوجان في بطاقتهما: نتمنى لكم إجازة سعيدة، في هذا العام 2021 رحبنا بابنتنا "ليليبت".

وأردفا: "لقد جعلنا ابننا "آرتشي" أبا وأما، وجعلتنا "ليليبت" أسرة".

كما أعلن "دوق ودوقة ساسكس" في بطاقتهما السنوية عن تفانيهما للمنظمات التي "تكرم وتحمي العائلات".

وكتبا: "بينما نتطلع إلى العام الجديد 2022، قدمنا تبرعات نيابة عنكم للعديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات، من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان، للأسر الأمريكية التي تحتاج إلى إجازة أبوية مدفوعة الأجر".

يشار إلى أن إصدار "بطاقة العطلة السنوية" أصبح تقليدا سنويا لميغان ماركل والأمير هاري، وكانت البداية في عام 2018 عندما شاركا صورة عائلية احتفالا بموسم الأعياد، والتي تضمنت صورة لهما التقطت خلال حفل زفافهما الملكي.

بعد ذلك، شارك هاري وميغان في عام 2019 بطاقة عطلة تصور نفسيهما وطفلهما الأول "آرتشي" قبل فترة وجيزة من انتقالهما إلى كاليفورنيا، في حين أن بطاقتهما لعام 2020 تصور صورة توضيحية للعائلة وكلبيهما، بولا وجاي.