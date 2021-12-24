المصدر: البيان

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أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر، عن سؤال من أحد متابعي البث المباشر يقول: لماذا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية؟

وقال الطويل في إجابته عن السؤال، إن الأمور التي تتعلق بالعبادة أغلبها كما يسمى لدى ما اصطلح عليه الفقهاء، هي أمور تعبدية، مؤكدًا أن أول سبب أن الظهر والعصر صلاة سرية والمغرب والعشاء يجهر الإنسان فيهما بالقراءة هو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وعلمنا ذلك.

واستشهد عضو الأزهر بحديث ورد عن مالك بن الحويرث- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي".. رواه البخاري.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى، أنه من بعض الأسباب أيضا التي فهمها العلماء من خلال تعاملهم مع نصوص الشرع، أن صلاة الظهر والعصر سرية بسبب انشغال الناس في أعمالهم وسعيهم لطلب الرزق، فيكون ذهنهم مشغولا لتحصيل متاع الدنيا، وهذا السبب استحسنه كثير من العلماء.

وأوضح الطويل أن عند صلاتي المغرب والعشاء يكون الإنسان أنهى مهامه اليومية وذهنه قد تفرغ من انشغال الحياة وبالتالي يقدر الإنسان أن يستمع وينصت إلى القراءة وهذا يكون لصفاء ذهنه من مشاغل الحياة، وهذا يكون أبلغ في مناجاة الله والسماع لآيات الله.