كبسولة حفظت مع تمثال قائد تاريخي أمريكي تخيب آمال علماء الآثار

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، بأن علماء في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، فتحوا كبسولة حفظت في أساس لتمثال للجنرال روبرت لي قبل 130 عاماً.

وعثر العلماء داخل الكبسولة على 3 كتب وطرد وعملة فضية، تم وضعها في قاعدة التمثال عام 1890.

وجرت مراسم فتح الكبسولة، بحضور حاكم ولاية فرجينيا، رالف نورثام.

وكان العلماء يتوقعون العثور على مزيد من القطع الأثرية داخل الكبسولة، بناء على ما كتبت الصحف في القرن الـ 19.

ومن غير المعروف، ما إذا كانت هناك قطع أخرى إلى جانب الكبسولة أم لا، وأين هي موجودة الآن، إن كانت هناك أصلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن روبرت لي، كان أحد قادة قوات الكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في 1861 – 1865.