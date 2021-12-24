القرود تستقبل فصل الشتاء في اليابان بتجمع حول نار دافئة وبطاطا حلوة محمصة.. فيديو

المصدر: البيان

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تجمعت القرود في حديقة الحيوانات بمحافظة آيتشي في وسط اليابان، في حلقة منظمة، حول النار للتدفئة في عز برد الشتاء.

ينظم مركز القرود اليابانية في مدينة إينوياما الحدث كل عام، وبدأت العادة منذ ما يقرب من 60 عامًا، ففي العام 1959، قام حراس الحديقة بإشعال النار لأنفسهم، واقتربت القرود التي تخاف عادةً من النار للاستمتاع بدفئها.

الحدث نظم يوم الثلاثاء الماضي، المصادف لتاريخ حلول فصل الشتاء، وتمت دعوة وسائل الإعلام لمشاهدة القرود تتجمع حول النار لتدفئة بطونها وظهورها وتناول البطاطا الحلوة المحمصة.

نار التدفئة المخصصة للقردة ستظل موقدة في حديقة الحيوانات حتى نهاية يناير 2022، بحسب "يورونيوز".

القرود تستقبل فصل الشتاء في #اليابان بتجمع حول نار تدفئة وبطاطا حلوة محمصة.. فيديوhttps://t.co/WvTPTkM716#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PCitiq1ZNs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 23, 2021