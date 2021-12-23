وفاة مأساوية لأم وأطفالها الأربعة بعد اختناقهم بغاز الفحم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شرطة محافظة دهوك بشمال العراق، اليوم الخميس، وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم المستخدم للتدفئة في قرية تابعة لمدينة عقرة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "الأم توفيت مع 4 من أطفالها في عقرة جراء الاختناق بغاز الفحم المستخدم للتدفئة فجر اليوم".

وأوضح البيان، أن "الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما نامت المرأة وأطفالها في قرية قوبكا بمنطقة غرداسين وماتوا بسبب غاز الفحم".

أشار بيان الشرطة، إلى أن "والد الأطفال لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث، إذ يعمل منتسبا في قوات البيشمركة".