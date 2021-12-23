دافع عن حبيبته .. فقتل بين يديها

المصدر: البيان

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لقي شاب مصري، في منطقة الطالبية بالجيزة، مصرعه طعناً اليوم الخميس بعدما دافع عن حبيبته إثر تعرضها لمعاكسة فجة من شاب آخر.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة الجيزة قد تلقت إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله شاباً يبلغ من العمر 27 سنة جثة هامدة إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء وقوف الضحية مع حبيبته بالطريق العام، فوجئ بالمتهم "23 سنة" يعاكسها بألفاظ خارجة فنهره "اللي بتقوله دا عيب".

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة في القلب فسقط بين يدي حبيبته التي أطلقت صرخات استغاثة بالمارة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

وتكثف الجهات الأمنية مجهوداتها لضبط المتهم، فيما تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.