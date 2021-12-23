روبوت منخفض الهيكل «يناور» وينقل أحمالاً ثقيلة

المصدر: (دبي- البيان)

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طورت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، روبوتاً جديداً بأربع عجلات، لنقل أي شيء من الطرود وكؤوس المشروبات، وصولاً إلى عربات الأطفال، وأجهزة المراقبة الصحية.

يتمتع روبوت الشركة «موب إي دي»، بهيكل منخفض مسطح مثالي، لمهام «الاستقرار والقدرة العالية على المناورة»، حسبما تفيد الشركة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الكشف عن الروبوت، سيتم رسمياً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في يناير 2022، حيث سيتم عرضه وهو ينفذ مهام في بيئات معقدة.

وأفادت هيونداي، بأن طول الروبوت يبلغ 66 سنتمتراً، ووزنه 50 كيلوغراماً. وقد تم تصميمه بهيكل مستطيل مسطح، للسماح باستخدامات متعددة، مع إمكانية وضع تعليقة داخله. وقد أوضح مهندسوها، أن هذا الشكل يتيح «الوضع الأمثل للجسم والحركة المستقرة، حتى على الطرق المائلة وغير المستوية، وداخل أكثر البيئات الحضرية تعقيداً، عن طريق تعديل قاعدة العجلات وزوايا التوجيه بحرية أكبر.

وقال دونغ جين هيون رئيس مختبر الروبوتات في الشركة: لقد طورنا المنصة، للتغلب على قيود روبوتات الخدمة الحالية الداخلية، مع زيادة قابليتها للاستخدام في المدن.