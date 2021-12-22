الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز. وصدر عن الديوان بيان النعي التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

(انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون).

ونعى عدد من الأمراء والإعلاميين والمشاهير والمغردين الأمير الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان.

والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز المولود عام 1962 هو الابن الرابع والأربعون من أبناء الملك سعود، ولديه 4 من الأبناء.