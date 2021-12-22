معهد الفلك المصري يحدد غرة شهر رمضان المبارك فلكياً

المصدر: البيان

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أكد معهد الفلك المصري أن غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 (2022 ميلادي)، ستكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022 وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وسيولد هلال شهر رمضان لعام 1443هـ مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443ه الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية. وبذلك يتبقى 102 يوم على الشهر الكريم، بحسب الحسابات الفلكية.

أما عن موعد بداية شهر رجب، فسيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:46 صباحا بتوقيت السعودية (7:46 بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443ه الموافق 2022 / 2 / 1 (يوم الرؤية).

وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك المصري، تكون غرة شهر رجب لعام 1443ه فلكيا يوم الأربعاء 2022 / 2 / 2.