جعلاه يندم.. زوجان يلقنان لصاً حاول سرقتهما درساً قاسياً "فيديو"

المصدر: البيان

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استطاع زوجان أستراليان، وبطريقة مثالية، إيقاف لص حاول سرقة سيارتهما، ولقناه درساً قاسياً يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقتحم منزلهما مرة أخرى.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المسجلة في منزل الزوجين في بلدة كابولتشر في ولاية كوينزلاند الأسترالية، كيف اقتحم اللص سيارة الزوجين الواقفة خارج منزل، ليهرع الزوج ويتعلق بباب السيارة برغم قيادة اللص لها.

ومع إصرار الزوج، نجح بدخول السيارة ومواجهة اللص وإجباره على إيقافها. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ولم ينته الأمر عند شجاعة الزوج، فعندما ترجل اللص من السيارة في محاولة للهروب، ظهرت الزوجة وبيدها عصا غليظة، وكأنها رسمت خطة لاستقبال السارق فور نزوله. وانهالت عليه بالضرب ليترنح في مكانه قبل أن يفر نادما على محاولته سرقة "الثنائي الخارق".

ولاقى الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الذين وصفوا الزوجين "بالخارقين" لاتحادهما معا لإيقاف عملية السرقة.