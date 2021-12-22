نمر عملاق من أغصان الصنوبر في حديقة يابانية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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استخدمت حديقة ترفيهية في اليابان أغصان أشجار الصنوبر وأقماعه وغيرها من المواد الطبيعية لإنشاء عمل فني هائل لحيوان النمر، الذي يصادف برجه عام 2022 بين الأبراج الصينية.

وتم الكشف عن هذا العمل الفني لعام النمر، في حديقة «هيتاشي سيسايد بارك» في هيتشيناكا في 18 ديسمبر، ويبلغ قياسه 22 متراً في 30 متراً، وقد استخدمت في صنع فراء النمر نباتات الكوخيا المجففة (لحية التيس).

10 يناير

ووفقاً لموقع صحيفة «أساهي شينبون» اليابانية، يفضل مشاهدة العمل الفني من العجلة الدوّارة في المتنزه، والتي تستغرق حوالي 15 دقيقة لاستكمال دورة كاملة، ما يمنح الزوار فرصة التقاط صور للنمر من جميع الزوايا.

وقد عرض موقع «اساهي شينبون» مقطع فيديو للعمل الفني الذي من المتوقع أن يبقى معروضاً حتى 10 يناير.