جناح من النباتات والزخارف في فندق الجليد بالسويد

المصدر: (إعداد- نهى حوّا)

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افتتح، أخيراً، «فندق الجليد» في السويد، المبنى الأسطوري المصنوع من الجليد بالكامل، جناحاً جديداً من تصميم أمير السويد كارل فيليب، يمتلئ بالأزهار والديكورات الداخلية الصيفية المغطاة بالجليد، وذلك احتفاء بمهرجان منتصف الصيف في البلاد.

وأفاد موقع «غوود نيوز» الكندي أن جدران الجناح الذي يدعى «حلم ليلة منتصف صيف»، يضم زخارف نباتية ملونة، فيما تنير ثريا من الجليد فضاءه الأثيري، وباقة من أزهار الصيف الجميلة .

وفي بيان، قال الأمير كارل وشريكه، أوسكار كيلبر، الذي ساعد في تصميم الجناح: « إن أفضل طريقة لإظهار الطابع الحقيقي للجليد، تغليف أزهار منتصف الصيف السويدية الأكثر رقة وجمالاً في بيئة القطب الشمالي. بالنسبة لنا، نحن السويديين، فإن ليالي منتصف الصيف، مليئة بالأساطير والحكايات».