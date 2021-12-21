"عيد ميلاد سعيد".. أول رسالة نصية في العالم تباع بـ107 آلاف يورو

المصدر: د ب ا

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بيعت أول رسالة نصية قصيرة في العالم، وهي تهنئة بمناسبة العام الجديد وتتكون من كلمتين "ميري كريسماس" أو (عيد ميلاد سعيد) في مزاد علني في باريس اليوم الثلاثاء مقابل 107 آلاف يورو (121 ألف دولار).

وجرت المزايدة على الرسالة القصيرة في دار المزادات "أجيت" في باريس كرمز غير قابل للاستبدال، ما يعني أن القطعة تحتوي على شهادة رقمية لإثبات المصداقية، وتعتبر بذلك هي الرسالة الأصلية.

وأصبح المشترى المجهول للرسالة (التي تعتبر رمزا غير قابل للاستبدال) الذي تؤمنه تقنية قواعد البيانات الرقمية المتسلسلة المشفرة هو المالك الرقمي للرسالة القصيرة التي أرسلت عام 1992 بشكل يمكن التحقق منه.

وأرسل نيل بابوورث، المبرمج في شركة فودافون، الرسالة في ديسمبر 1992 إلى زميل استقبلها أثناء وجوده في حفل الشركة بمناسبة عيد الميلاد (كريسماس).

وتزداد شعبية هذه الشهادات الرقمية - حيث تم بيع أول رمز غير قابل للاستبدال لتغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي بمبلغ 9ر2 مليون دولار في مزاد في وقت سابق من هذا العام، وبيع أول كود مصدر لمخترع الانترنت تيم بيرنرز لي بسعر 4ر5 مليون دولار.

وقال مدير دار المزادات، ماكسميليان أجيت: "هذه الرسالة النصية الأولى التي تم تلقيها في عام 1992 هي شهادة تاريخية على التقدم البشري والتكنولوجي".

ولأسباب قانونية، سوف يتلقى المشتري في هذا المزاد أصولا ملموسة إلى جانب الرسالة النصية القصيرة، من بينها إطار صورة رقمي لعرضها فيه.

وقالت شركة فودافون إنها ستتبرع بالعائد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وعلى الرغم من البدائل حاليا مثل واتسآب وماسينجر وبروجرامر، يؤمن المبرمج، الذي أرسل هذه الرسالة في عام 1992، بمستقبل الرسائل القصيرة.

وقال بابوورث /51 عاما/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مونتريال: "تم الإعلان عن نهاية الرسائل القصيرة قبل 20 عاما، لكنها ما زالت موجودة - وسوف تظل في المستقبل".

كما ذكر: "في العام المقبل، سوف يتم عمر الرسالة النصية القصيرة 30 عاما، وبعد ذلك أعتقد أننا سوف نحتفل أيضا بعيد ميلادها الأربعين".