القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة فجر الخميس

المصدر: البيان

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كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد فجر يوم الخميس 23 ديسمبر، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة.

وأضاف حساب «فلكية جدة» على تويتر: «الظاهرة ستحدث عند الساعة 03:23 صباحًا (12:23 صباحًا بتوقيت غرينتش) قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام، وهو التعامد الثالث والأخير سنة 2021.

كانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت موعد بداية ونهاية فصل الشتاء، مؤكدة أنه سيبدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة شهرين و27 يومًا و11 ساعة و34 دقيقة، في النصف الشمالي من الكوكب، وفقا لصحيفة عاجل.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الكرة الأرضية ستصل نقطة الانقلاب الشتوي غدًا الثلاثاء 21 ديسمبر، عند الساعة 06:59 مساءً بتوقيت مكة (03:59 مساءً بتوقيت جرينتش).

وأضافت فلكية جدة: عندها ستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء.