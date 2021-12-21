الشمس تُضئ عتٌمة قُدس أقداس آمون في معابد الكرنك

المصدر: د ب أ

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شهدت معابد الكرنك الأثرية، بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر صباح اليوم الثلاثاء، ظاهرة فلكية يعود تاريخها لعهود الفراعنة، حيث تسللت اشعة الشمس الذهبية لتضيء قدس أقداس " آمون " ملك الآلهة بحسب معتقدات قدماء المصريين، وذلك وسط أجواء احتفالية واستعراضات لفرق الفنون الشعبية، شهدها المئات من المصريين والسياح الأجانب بجانب عدد من المسؤولين المصريين الذين تقدمهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس اقداس آمون، بمعابد الكرنك، قد تزامنت مع الانقلاب الشتوي، وبداية فصل جديد، في إشارة لريادة قدماء المصريين لعلم الفلك، وتوظيفه في خدمة العلوم الأخرى مثل الهندسة والعمارة، ولفت إلى أن تلك الظاهرة الفلكية بمعابد الكرنك تتكرر مرتين في العام، الأولى مع الانقلاب الصيفي، والثانية مع الانقلاب الشتوي.

وأشار " أبو زيد " إلى أنه من المعروف أن الضوء لعب دورا مهما في تحديد التشكيل المعماري لمعابد قدماء المصريين، وأن علاقة كبيرة تربط بين علوم الفلك ووجهة كثير من آثار ملوك وملكات قدماء المصريين، نحو الشرق أو الغرب، وأن معظم المعابد المصرية، تشهد ظواهر فلكية متعددة، مثل تعامد الشمس، وتعامد القمر أيضا.

ووفقا لعلماء الفلك والمصريات، فقد لعبت المناسبات الدينية والدنيوية والفلكية دورا مهما في تحديد اتجاهات المعابد والمقاصير المصرية القديمة، كما لعبت ملاحظة السماء دوراً جوهريا في بناء تلك المباني من معابد ومقاصير وأهرامات، وربط قدماء المصريين بين العمارة وعلوم الفلك، فأقاموا المعابد وفقا للنجوم والاتجاهات الأرضية الأصلية، واستخدمت المعابد كمراصد للنجوم وتسجيل الوقت.

وكان فريق بحثي مصري، برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، والطيب عبد الله، الباحث في علوم المصريات، قد تمكن من رصد 22 ظاهرة فلكية جديدة داخل معبد هابو، ومعبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت، ومعبد إيزيس، المعروف باسم دير شلويط في الأقصر، ومعبد دير الحجر، وهيبس، ومعبد قصر غويطة، في الوادي الجديد، ومعبد كلابشة ومعبد جبل السلسلة ومعبد إدفو في أسوان، ومعبد دندرة في قنا، بجانب الهرم الأكبر في الجيزة.

وبحسب دراسة علمية للدكتور أحمد عوض، الباحث المصري المتخصص في العمارة المصرية القديمة، ورصد الظواهر الفلكية بمعابد الفراعنة - فقد أثبتت الظواهر الفلكية التي جرى رصدها وتوثيقها داخل المعابد والمقاصير المصرية القديمة، ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك والهندسة، ومدى تمكنهم من تشييد معابدهم، بإعجاز فلكي وهندسي، جعل الشمس تتعامد فوق قدس أقداس كثير من المعابد، وفى أيام محددة من السنة، ليتزامن ذلك التعامد، مع مناسبات دينية وأعياد شعبية، وأحداث تاريخية، بعينها، في كل عام، مثل تعامد الشمس على قدس أقداس بعض المعابد، في يوم عيد الإله حورس، ويوم عيد الربة حتحور، ويوم الانقلاب الصيفي، وعيد الإله آمون، وغير ذلك من الأحداث التي عرفتها مصر الفرعونية.