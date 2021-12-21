"سبايدرمان.. لا عودة إلى الديار" يدخل قائمة الأرقام القياسية لإيرادات السينما

المصدر: رويترز

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أظهرت الأرقام النهائية لإيرادات السينما حصول فيلم‭‭ ‬‬الحركة والمغامرات الجديد (سبايدرمان.. نو واي هوم) "سبايدرمان.. لا عودة إلى الديار" على إيرادات أكثر مما كان متوقعا أصلا مع تسجيله في أمريكا وكندا 260 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وأدى هذا إلى رفع فيلم المغامرات إلى المركز الثاني في قائمة العرض الأول محليا لأفلام هوليوود متقدما بقليل على فيلم (أفينجرز: إنفنيتي وور) "المنتقمون: الحرب اللانهائية" الذي حقق 258 مليون دولار في 2018.

وارتفعت أيضا الإيرادات الدولية لفيلم (سبايدرمان: نو واي هوم) إلى 340.8 مليون دولار ليصبح المجموع العالمي 600.8 مليون دولار.

ويحمل فيلم (أفينجرز: إندجيم "المنتقمون: نهاية اللعبة" الرقم القياسي في قائمة العرض الأول في عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وكندا بتسجيله 357 مليون دولار خلال عرضه لأول مرة في 2019.