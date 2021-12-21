المصدر: (موسكو- أ ف ب)

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لجأ مصممون وعلامات تجارية شهيرة، أخيراً، إلى اعتماد مواد مصنوعة من الفاكهة، في محاولة لتعزيز أوراق اعتمادهم البيئية، وفي أحدث حملة بيئية، قاموا بصنع أحذية وحقائب من قشور الفاكهة والبذور.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن العلامة التجارية «إتش أند إم»، كانت تقدم أحذية جلدية نباتية مصنوعة من قشور العنب والسيقان والبذور، في حين تم تصنيع حقائب يد «ماريسي» في «سلفريدج»، من ألياف أوراق الأناناس بنسبة 80 %.

وقد أدى نمو الأزياء النباتية إلى إجراء العديد من التجارب، وإنتاج ملابس من بقايا العصائر. وتلك العملية تعتمد تجفيف الأوراق والجلود والسيقان والبذور، وطحنها، ومعالجتها كيميائياً، ولفها في لباد من الجلد الصناعي.

وعن ذلك، قالت المتخصصة في المواد المستدامة، سسيسليا ماكنيل في «إتش أند إم»، لصحيفة «صنداي تايمز»: «من فوائد المادة، أنها تستخدم الموارد التي يمكن اعتبارها نفايات»

وأضافت: إن المادة تحتوي على بعض البولي يوريثين، أي البلاستيك، وهذا ما تعمل العلامة التجارية على تحسينه.

وكما يقوم مؤخراً، متجر «لكزترا لندن»، ببيع، حقائب ومحافظ مصنوعة من الفاكهة، مثل التفاح والأناناس، عبر الإنترنت.