المولود الأخف وزناً في العالم يبلغ عامه الثالث

المصدر: البيان

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زار الطفل سيكينو ريوسوكي البالغ من العمر ثلاث سنوات، مع موكب من الأطفال الصغار الذين يرتدون ملابس الكيمونو والبزات الرياضية المصغرة وربطات العنق، ضريحا في كارويزاوا بمحافظة ناغانو، وذلك بمناسبة مهرجان شيتشي غو سان، الذي تقضي فيه الأسر اليابانية الشابة وقتًا ممتعًا.

ويبدأ هذا التقليد اعتبارًا من منتصف نوفمبر، و تشارك فيه العائلات التي لديها أطفال يبلغون من العمر ثلاث أو خمس أو سبع سنوات، وفق موقع "اليابان بالعربي".

ولد الصغير سيكينو ريوسوكي في العام 2018، ولفت انتباه وسائل الإعلام باعتباره أصغر مولود جديد في العالم عندما وُلد بوزن 258 جرامًا فقط وقياس 22 سم.

وشارك ريوسوكي مرتديًا سترة صغيرة تناسب قامته الصغيرة، وصعد من أطلق عليه ”الطفل المعجزة“ درجات سلم الضريح، مستعرضًا نفس الطاقة والارتياح المبالي مثل أقرانه. وراقبت والدته توشيكو تقدمه بابتسامة، قائلة إن ملابسه كبيرة جدًا لكنه سينمو لتلائمه في الوقت المناسب.

صغير آخذ في النمو

قام الأطباء بإجراء عملية ولادة ريوسوكي عن طريق عملية قيصرية طارئة في 1 أكتوبر 2018، بعد اكتشافهم أنه لم يكن يكتسب وزنًا كافيًا في الرحم. وخلال الأشهر التالية في وحدة العناية المركزة للولادة في مستشفى ناغانو للأطفال، نما وزنه إلى أكثر من 3 كيلوغرامات، ليتم تسليمه في النهاية إلى عائلته في أبريل من العام التالي.

وفي نوفمبر 2021، وصل وزن ريوسوكي رسميًا 7.16 كجم وبلغ طوله 74.2 سم. وعلى الرغم من أنه لا يتجاوز نصف متوسط حجم فئته العمرية، إلا أنه يحاول تعويض ذلك مستفيدًا من شهية كبيرة. وتضيف والدته توشيكو: ”إنه جائع دائمًا“. ”أطباق اللحوم هي المفضلة لديه، وخاصة الدجاج المقلي“.

وفي في أبريل 2021، وصل ريوسوكي إلى نقطة أخرى في طريق نموه عندما بدأ مرحلة الحضانة. وعلى الرغم من أنه أصغر حجمًا من زملائه في الفصل، إلا أنه يتطور بسرعة ويكتسب الثقة، بما في ذلك جعل نفسه مسموعًا عندما يريد شيئًا ما. ويقول أخوه الأكبر يوهي، ”لقد تحسنت مهارات الاتصال لديه كثيرًا“.

وقبل العودة إلى المنزل، سحب ريوسوكي أوميكوجي، أول تذكرة للحظ، وهي الأولى له على الإطلاق. ويقول كوهي ”لقد حصل على شوكيتشي“ أو بعض الحظ. ويقول ”ليس النتيجة الأفضل، لكنها لا تزال جيدة. وهذا يعني أن لديه متسعًا واسعًا للنمو“.

ويقول كوهي، ”لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتنا بالاحتفال في مهرجان شيتشي غو سان معًا“. وتعلق توشيكو بنفس المشاعر، ”إنه يحب الركض واللعب مع أصدقائه، ويتعلم الكثير من الأشياء الجديدة. أتطلع إلى التعرف على أي نوع من الأشخاص سيصبح“.