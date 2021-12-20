الطب الشرعي يكشف مفاجأة في قضية نجل رجل الأعمال الشهير في مصر

المصدر: البيان

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كشفت التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفرت عن مصرع 4 طلاب في مصر، والمتهم فيها كريم الهواري نجل رجل أعمال شهير، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل عن مفاجآت وأسرار جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر.

وقالت "نجلاء"، 47 سنة، خبير سموم مخدرات بمصلحة الطب الشرعي، إنها لدى فحصها وتحليلها لعينتي الدماء والبول المستخلصين من المتهم بمعرفة النيابة العامة بينت لها الوسائل الفنية بمصلحة الطب الشرعي أنها تحوي على جوهر الكوكايين المخدر وكذا الكحول الإيثيلي فأصدرت تقريرها على ذلك النحو، وقطعت بشهادتها عقب اطلاعها على تقارير المتهم الطبية وما تعاطاه من عقاقير علاجية وأن تلك الأخيرة له ليست من بين مكونات أي منها على الاطلاق تلك المادة المخدرة أو الكحولية الواردة بنتيجة فحصها، كما أضافت جزما أن ما قدم للمتهم من تلك العقاقير ليس له تأثير على نتائج فحص التحليل التي انتهت إليها.

وأكد شاهد أخر في القضية وهو طالب بالأكاديمية العربية، أنه وحال استقلاله لمركبته وعقب مروره من منفذ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه محور 26 يوليو دائرة قسم ثان الشيخ زايد، أبصر مركبة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة لم يدركها، إلا لدى سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة تصادمها بمركبة المجنى عليهم ودفعها لقوته مسافة جاوزت 150 مترا، وهلاك مركبة المجنى عليهم ووفاة من بها لبالغ الإصابات التي ألمت بهم، كما عاين ما ألم بالمتهم من جرح أعلى حاجبه وشكواه من آلام بالركبة وبينما كان يساعده وقف أمامه فاشتم رائحة خمرة تفوح منه حتى هاتف من حضرت لتنقله بمركبتها وغادر مسرح الحادث.