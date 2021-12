مشهد مرعب... إشعال النار في سيارة داخل محطة وقود

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطعاً مرعباً يصور لحظة إشعال شخص النار في سيارة أثناء تزودها بالوقود، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة شنجن، جنوبي الصين.

وأكدت الصحيفة أن المقطع يرصد لحظات مرعبة حدثت أثناء توقف سيارة بورش للتزود بالوقود، مشيرة إلى أن شخصا غريبا انتزع المضخة من خزان وقود السيارة وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.

وتسبب ذلك في اندلع حريق هائل بينما لم يتمكن صاحب السيارة الذي كان واقفا خلفها من الحيلولة دون حدث تلك الكارثة.

وعلى الفور قام العاملون بمحطة الوقود بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية.

A driver escaped from a burning Porsche car at a gas station in southern China’s Shenzhen city. The vehicle was set on fire by a stranger when it was being refuelled. pic.twitter.com/6TfA3ZsZJw