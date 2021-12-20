الأردن..حريق مأساوي يودي بحياة عائلة كاملة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، عن وفاة أربعة أشخاص، بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص".

وأضاف البيان أن المتوفين هم "أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية، إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وتابع: "عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق".