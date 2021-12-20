الأمن المصري يكشف لغز وفاة فتاة بنها المختفية

المصدر: البيان

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كشفت الجهات الأمنية في مصر، غموض العثور على جثة فتاة ملقاة على طريق "شبرا - بنها الحر"، إذ تبين أنها كانت بصحبة شاب ترتبط به بعلاقة عاطفية.

وكشفت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة إعياء وتوفيت، حيث استعان الشخص الذي كانت ترتبط به بشخصين، وقاموا بإلقائها على الطريق، وفروا هاربين.

وكشفت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية "طالب مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء، وسقطت على إثرها مغشيا عليها، وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه "سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة مركز كفر شكر تم ضبطه، ووضعا جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم، تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما مستقلين سيارة، قيادة سائق مقيم بدائرة مركز كفر شكر، دون علم الأخيرين بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهما وبحوزته الحقيبة التي بداخلها جثة المجني عليها، وصولاً لمكان العثور، حيث قام بإلقاء الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها".

باستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة، أيد ما جاء بأقوال المتهمين، دون علمهما بالواقعة.