ظاهرة نادرة.. الثلوج تُغطي شوارع الإسكندرية

المصدر: البيان

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تساقطت الثلوج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة من الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وفي ظاهرة نادرة، كست الثلوج "البرد" شوارع المدينة الساحلية، خاصة منطقة بحري بحي الجمرك، لتبدو كقطعة من شوارع أوروبا.

ونقل موقع مصراوي عن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية قوله إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف وعدد من شوارع طريق "الإسكندرية- مطروح".

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة وتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وقرر المحافظ استمرار تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.​