أول حالة وفاة بسبب الطقس السيء في مصر

المصدر: البيان

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توفي طالب مصري اليوم الاثنين، بسبب حالة الطقس السيء التي ضربت عدداً من محافظات البلاد.

وكشفت مديرية أمن الغربية، الواقعة شمالي العاصمة المصرية القاهرة، عن تلقي إخطارا يفيد بمصرع طالب يدعى حسام، بالصف الثالث الإعدادي.

وفي تفاصيل الواقعة، التي تداولتها المواقع المحلية المصرية، فإن الطالب بعد ملامسته عامود إنارة بشارع النادي في مدينة طنطا، تعرض للصعق بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

ونقل أهالي المدينة الطالب للمستشفى لإسعافه على الفور؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

على الجانب الآخر، وجه محافظ الغربية، طارق رحمي، جهود الوحدات المحلية لكسح وشفط مياه الأمطار.

وتشهد مصر طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

من جهته استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية اليوم.

وقال وزير التنمية المحلية إن التقرير أشار إلى توقف الدراسة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط ومطروح، كما أن الأوضاع في محافظة القاهرة تشير إلى توقف الأمطار على مختلف أنحاء المحافظة وجاري التعامل مع تراكمات المياه، حيث تتعرض المحافظة إلى طقس شديد البرودة ورياح متوسطة على كافة الأحياء، كما أنه لا توجد أي معوقات بالطرق وتم نشر المعدات الخاصة برفع تراكمات المياه والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفقا لوسائل إعلام مصرية

وأشار تقرير غرفة العمليات حول الوضع في محافظة الجيزة إلى توقف الأمطار على كافة أحياء المحافظة وجاري التعامل مع تراكمات المياه، وتتعرض المحافظة إلى موجة من الطقس البارد والرياح المتوسطة على أغلب أنحاء المحافظة ويوجد انتشار لكافة المعدات طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفي محافظة البحر الأحمر أوضح التقرير أن المحافظة تتعرض لعاصفة ترابية شديدة بمنطقة الزعفرانة والطقس بصفة عامة مائل للبرودة ويوجد نشاط للرياح.

وفي محافظة الإسكندرية أشار التقرير إلى تعرض المحافظة لطقس غير مستقر وشديد البرودة وأمطار متوسطة وتساقط ثلوج على معظم أنحاء الإسكندرية وجار التعامل مع تراكمات المياه التي سقطت، مع وجود ارتفاع في الأمواج يصل من 4 لـ 5 أمتار، وغلق ميناء البوغاز لسوء الأحوال الجوية، كما يوجد انتشار للمعدات الخاصة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي محافظة دمياط أكد التقرير توقف الأمطار على كافة مدن المحافظة دون تجمعات للمياه مع نشاط ملحوظ للرياح واستمرار العمل بميناء دمياط دون توقف واستمرار انتشار المعدات طبقا للخطة الموضوعة.

وفي محافظة مطروح أوضح تقرير غرفة العمليات توقف الأمطار على أعلى أنحاء المحافظة وجار التعامل مع تجمعات المياه في عدد من المناطق مع استمرار انتشار المعدات طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الدقهلية أشار التقرير إلى توقف الأمطار على كافة أنحاء المحافظة وجار التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات الوحدات المحلية والمراكز وشركة مياه الشرب.

وقال اللواء محمود شعراوي إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى توقف الأمطار بمحافظة الشرقية على أنحاء المحافظة وجار التعامل مع تجمعات المياه، وتعرضت الشرقية لطقس مائل للبرودة ونشاط للرياح، وفي كفرالشيخ توقف سقوط الأمطار على مدن المحافظة وجار التعامل مع التجمعات والتراكمات بالتنسيق بين معدات وآلات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم وقف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي البحيرة أشار تقرير الغرفة إلى توقف الأمطار على معظم أنحاء المحافظة وجار التعامل مع التراكمات الموجودة للمياه وتعرضها لطقس شديد البرودة ونشاط ملحوظ للرياح.