مشهد قد يشاهده البعض لأول مرة في مصر

المصدر: البيان

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لسقوط الثلج من سماء محافظة الإسكندرية فجر اليوم بسبب ذروه المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد أعلنت صباح اليوم، غلق الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية وفق اليوم السابع.

يأتي القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.