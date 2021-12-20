المصدر: البيان

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تمكنت محطة الفضاء الصينية من التقاط مشهد لشروق الشمس في الفضاء، حيث ظهرت خلاله الشمس مثل قطعة من الألماس البراق.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، أول أمس السبت، شروق الشمس في الفضاء، مشيرة إلى أنه يجب على سؤال يدور بخاطر كل إنسان وهو: كيف يكون مشهد شروق الشمس في الفضاء؟.

وقالت الصحيفة إن الفيديو، الذي التقطته محطة الفضاء الصينية للحظة شروق الشمس، يجعلها تظهر مثل ألماسة لامعة.

مثل ماسة براقة في السماء.. رصد شروق الشمس من الفضاء (فيديو)https://t.co/IO7DpojUfI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YVl53IZqNw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 20, 2021