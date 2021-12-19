مصر.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: البيان

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أعلنت 7 محافظات مصرية تعطيل الدراسة غدًا الإثنين فى جميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح ودمياط.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.