ضبط مصنع ينتج الجبن من طلاء الحوائط في مصر

المصدر: البيان

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ضبطت السلطات المصرية مصنع أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، حيث كشف الفحص الصحي للعينات أن الأجبان يدخل في تصنيعها معجون طلاء الحوائط.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوة من رئاسة مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية،تمكنت من ضبط مصنع أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت رئيس الوحدة المحلية لمدينة تلا في المنوفية هناء عقيلة، إنه تم ضبط المصنع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية بالمحافظة، حيث نفذت حملة ضد المخالفات في تلا، خاصة في مجال الأغذية.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 37 طنا من الأجبان والخامات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة تلا.

وأضافت أن الفحص الصحي للعينات كشف أن الأجبان يدخل في تصنيعها معجون طلاء الحوائط، بغرض إعطائها لونا أبيض كاذبا، فضلا عن استخدام ألبان مجهولة المصدر وملح فاسد.

وأكدت أنه تم تحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات لتشميع المصنع، وفقا لموقع صدى البلد.