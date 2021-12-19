الحذيفة للمفروشات تطلق مفهوم ديزاين استديو الجديد للتصميم حسب الطلب

المصدر: البيان

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كشفت الحذيفة للمفروشات عن إطلاق مفهوم الحذيفة ديزاين ستوديو الجديد في ديسمبر الحالي، لتعيد بذلك تعريف تجربة تصميم الأثاث حسب الطلب. ويشكل الحذيفة ديزاين ستوديو مساحةً ملهمة في منطقة الوصل بدبي، مخصصة لتقديم تجربة تصميم أثاث تنبض بالحياة، وتوفير حلول تصميم داخلي لا مثيل لها تناسب جميع أصحاب الذوق الرفيع.

ويتمحور مفهوم الحذيفة ديزاين ستوديو حول الإبداع الذي يبرز في عناصر التصميم والبراعة في إعداد التصاميم دون الالتزام بأسلوب ثابت ومتكرر. ويمتد الاستوديو على مساحة 8,565 قدم مربعة ويقدم مزايا إعداد المفاهيم والنماذج العملية، إلى جانب غرف مناقشات مجهزة بمجموعات ضخمة من التفاصيل والأقمشة وأحجار الزينة وورق الحائط ومواد معالجة الأعمال الخشبية وغيرها الكثير. وتوفر كل غرفة في الاستديو مزيجاً استثنائياً من الأقمشة والمواد تم اختيارها بعناية لابتكار أعمال غاية في الجمال تضفي المزيد من الجاذبية لأي منزل.

ويقدم الحذيفة ديزاين ستوديو تجربة تصميم سهلة ومريحة سواء عند تجديد أي مساحة بقطع أثاث جديدة أو إعادة تصميمها بالكامل، بدءاً من المحادثات الأولية لطرح الأفكار ومناقشة الرؤى، وصولا الى عملية التنفيذ. وبمجرد الانتهاء من الاتفاق على جميع تفاصيل التصميم، يبذل فريق العمل جهوده لتنفيذها على أكمل وجه وبكل سلاسة وسهولة لضمان تحقيق رضا العملاء.

وأشار عرفان بورباندروالا، الرئيس التنفيذي للتحويل (CTO) في الحذيفة، إلى أن إطلاق الحذيفة ديزاين ستديو يمثّل تطوراً طبيعياً في مسيرة العلامة والعروض التي تقدمها، وقال: "تحرص الحذيفة منذ تأسيسها عام 1976 على توفير منتجات راقية وعالية الجودة كفيلة بتحويل أي منزل إلى ملاذٍ فاخر. ولطالما قدمت العلامة من خلال قسم التصميم الموجود في صالة عرض الحذيفة بمنطقة الوصل في دبي خدمة عملاء مخصصة توفر خدمات حسب الطلب في مجال التنجيد وتركيب ورق الحائط والستائر المخصصة. ومع ازدياد شعبية الخدمات المخصصة ونمو قاعدة عملاء الحذيفة، ظهرت الحاجة إلى توسيع نطاق عروض العلامة من خلال توفير خدمة فريدة ومخصصة تلبي احتياجات المجتمع من الأثاث بأحجام محددة وقياسات أكبر".

يتألف فريق عمل الحذيفة من 16 مصممين داخليين موهوبين يعملون على تقديم تصاميم مميزة ومبتكرة في مشاريع سكنية راقية على نطاق دولة الإمارات، كما يتعاون الحذيفة ديزاين ستوديو مع مجموعة من ورش العمل المختصة بالأعمال الخشبية والمعدنية والزجاجية والتي تستخدم آلات متطورة وأساليب تجميع دقيقة لضمان مستويات جودة غير مسبوقة.

وتولي العلامة اهتماماً كبيراً بتقديم حلول مميزة حسب الطلب، ولهذا يشرف فريق من المتخصصين على سير العمل في جميع مجالات الخدمات، بدءاً من ورق الحائط والستائر ووصولاً إلى السجاد والأثاث.

ويبذل الفريق أقصى جهوده لتنفيذ التصاميم بصورة مثالية، ويعتمد لتحقيق ذلك أحدث التقنيات لتحسين تجربة المنتج باستمرار، بدءاً من الأنظمة الذكية وأجهزة التحكم عن بعد إلى التحسينات القائمة على التكنولوجيا في التصميم.

وتنتج العلامة غالبية القطع المصممة حسب الطلب في معملها بالإمارات والذي تبلغ مساحته 4,046 قدم مربعة، وتسعى للتعاون مع أهم الخبراء من جميع أنحاء العالم.

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