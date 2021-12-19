منخفض جوي شديد البرودة يؤثر على الأردن غداً

المصدر: البيان

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أكد مدير العمليات في موقع "طقس العرب" أسامة الطريفي، أن الأردن سيتأثر يوم غد الاثنين بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة، ويعتبر أول منخفض يؤثر على المملكة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الطريفي أن المنخفض سيؤثر على المملكة بدءا من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، حيث يكون الطقس باردا وعاصفا بوجه عام في معظم المناطق، وشديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، تتكاثر تدريجيا كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُتوقع على إثرها هطول زخات عشوائية من الأمطار في مناطق عدة من المملكة.

وأشار إلى أن في فترة صباح الاثنين سيكون هناك تساقط للأمطار. لكن ليس الفعلية الرئيسة ليوم الاثنين، ومع ساعات عصر مساء الاثنين سيكون غزارة عالية للأمطار في شمال ووسط الأمطار وبدرجة أقل في جنوب المملكة، إذ يتوقع تشكل السيول.

ولفت الطريفي إلى أنه سيكون هناك هبات رياح قوية يوم الاثنين تتجاوز سرعتها 100 كلم/ساعة وتعمل على نشوء موجات غبارية في عموم مناطق المملكة.

وبين أن 95% من مناطق المملكة لن تشهد تساقط للثلوج يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه يتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، فيما يتوقع تساقط زخات للثلوج في العاصمة عمان، ومناطق شمال المملكة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تراكمات للثلوج.

ويأتي تأثير هذا المنخفض الجوي مُتزامناً مع بداية المربعانية وفصل الشتاء فلكياً في الأردن وبالتالي يتوقع أن تبدأ مربعانية هذا العام على هطولات مطرية وأجواء شتوية بامتياز بإذن الله.