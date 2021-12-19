مصر.. مشاجرة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل مروعة

المصدر: البيان

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انتقلت مشاجرة في قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بدلتا مصر من فيسبوك إلى الشارع، وانتهت بجريمة قتل مروعة.

وفي التفاصيل، لقي شاب مصرعه على يد جاره، حيث طعنه في رقبته بزجاجة، الجمعة، بسبب حدوث مناوشات كلامية بينهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطورت إلى مشاجرة في الشارع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من أهالي قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود عبد الدايم- 24 سنة".

ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بدمنهور تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم.