فيديو مذهل لمغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة

المصدر: البيان

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حلق المغامر الفرنسي فريد فوجين فوق أهرامات الجيزة الثلاثة مستخدما بدلة مجنحة ساعدته على الهبوط بسلام عند سفح الأهرامات.

عرضت رويترز مقطع فيديو يوثق تلك المغامرة المثيرة حيث يظهر فوجين وهو يقفز من طائرة مرتديا بدلته المجنحة ويظهر في الأسفل أهرامات الجيزة.

والتقط فوجين مشاهد جوية رائعة أثناء تحليقه فوق الأهرامات، وبينما راح يقترب منها بالتدريج عدل من وضع جسده ليفتح المظلة التي ساعدته على الهبوط بأمان أمام الأهرامات بنجاح، لينهي تلك التجربة المثيرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد حلق "فريدريك فوجن" فوق أهرامات الجيزة ، لتكون تلك المغامرة واحدة من قائمة المغامرات التي خاضها في حياته.

ويشتهر "فوجن" البالغ من العمر 42 عامًا ، بمغامراته المختلفة، حيث تمكن من الدخول إلى طائرة في الجو، ويطلق مناورات عالية فوق مونت بلانك ويقوم برحلة تقارب شديدة عبر لبنان.

ولكن يظل تحليقه فوق الأهرامات مغامرة مختلفة بالنسبة له، ففي مقطع فيديو له ظهر "فوجن" وهو يحلق في سماء مصر على بعد أمتار من أهرامات الجيزة القديمة ويقترب بدرجة كافية من هرم خفرع تقريبًا ليلمس بأيديه حجارة عمرها آلاف السنين.

وعبر "فوجن عن سعادته وانبهاره قائلًا:"شعرت بأنني صغير جدًا أمام مثل هذه الآثار الكبيرة، لم أفكر أبدًا في أنني سأتمكن من القيام بهذه الرحلة يومًا ما".

وأكمل فوجن:"حتى الآن ، كان القفز بالمظلات مسموحًا به فقط فوق الأهرامات على ارتفاعات عالية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراب رحلة ببدلة من هذا النوع".

كما أضاف:"لقد كان من المدهش حقًا أن تتواجد بجوار هذه الأحجار العملاقة ، وهي بعض من آخر عجائب العالم القديم التي لا تزال مرئية حتى يومنا هذا، وإذا كان هذا المشروع ممكنًا ، فذلك لأن تقنيات ومواد الطيران تطورت كثيرًا مؤخرًا".