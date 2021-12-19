الهاتف الذكي يسرق من وقتنا 145 دقيقة يومياً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تكشف آلة حاسبة عبر الإنترنت، مقدار الوقت الذي نقضيه أمام شاشات الهواتف والأجهزة الذكية، وتقارن نتائجنا مع باقي العالم.

ولتحقيق ذلك، تطلب منا الآلة الحاسبة، التي طورتها شركة «شورتليست» إدخال الوقت الذي قضيناه على الشاشة يومياً، قبل حساب ما يعادل ذلك على مدار العام. وتطلعنا أيضاً كيف جاءت نتائجنا بالمقارنة مع متوسط الوقت، الذي قضاه الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً على شاشة هاتفهم هذا العام، الذي وصل إلى 52925 دقيقة أي ما يعادل 36 يوماً و18 ساعة و5 دقائق!

وتنقل «ديلي ميل» عن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتسويق في شورتليست، نيكولاس فينييت، قوله: إنه على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، أمضينا وقتاً خلف الشاشة أكثر من أي وقت مضى.

وقد حللت شركة «شورتليست» الوقت اليومي، الذي نقضيه على الإنترنت بناء على بيانات تقرير «غلوبال ستايت اوف ديجيتال 2021» في موقع منصة «هووتسويت»، وأظهرت البيانات أن الشخص العادي يقضي الآن 145 دقيقة يومياً على هاتفه الذكي.