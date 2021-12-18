رغم وفاتها قبل 25 عاماً .. توقعات تحققت للعرافة العمياء في 2021

المصدر: البيان

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رغم وفاتها قبل 25 عاماً لا تزال توقعات العرافة العمياء فانغيليا بانديفا غوشتيروفا الشهيرة باسم فانغا أو الجدة فانغا تحظى بمتابعة الملايين حول العالم، ومع قرب انتهاء العام 2021 .. ما الذي تحقق من توقعات بابا فانغا فيه.

توقعات تحققت للعرافة العمياء في 2021

كوارث بأنحاء العالم

معاناة العالم من كوارث عظيمة وفيضانات وأعاصير وزلازل وبراكين، وهو ما تحقق بالفعل ولا تزال عدد من بلدان العالم تشهدها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الفلبين، ومنطقة لا بالما الإسبانية في جزر الكناري.

مغادرة ترامب البيت الأبيض

توقعت العرافة العمياء أنه في العام الحالي، سيرحل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن البيت الأبيض، وهو ما حدث بالفعل وتولى بدلًا منه الرئيس جو بايدن المنصب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ظهور مرض جديد يختلف عن «كوفيد 19»

وهو ما حدث بالفعل، بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات الأخرى.

توقعات لم تتحقق

وهناك عدد من التوقعات المرتقبة التي تنبأت بها، العرافة العمياء للعام الحالي 2021، ولم تحدث بعد، وربما تحدث خلال الأيام المتبقية.

ظهور علاج نهائي للسرطان، مما يمثل طفرة في عالم الطب كفيلة بشفاء ملايين المصابين حول العالم.

توقف إنتاج البنزين والقطارات تصبح قادرة على الطيران باستخدام ضوء الشمس.

يتولى تنين حكم الكوكب، والمقصود بذلك هو دولة عظمى تهيمن على اقتصاد العالم.

اتحاد روسيا والهند والصين، إذ تحدثت عنها من قبل قائلة: «أرى الأرقام 100 و5 والعديد من الأصفار»، متوقعة تحالف هذه الدول تحت راية عملة نقدية موحدة.